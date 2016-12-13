Лидер республиканцев в Сенате разошелся с Трампом в оценках угрозы русских хакеров

Вопрос о необходимости расследования действий русских хакеров и их влияния на выборы в США стал причиной разногласий избранного президента-республиканца Дональда Трампа с республиканцами в Сенате. «Русские не наши друзья», - приводит Reuters заявление лидера фракции Митча Макконнелла на пресс-конференции. Он настаивает на продолжении расследования.

«Любое нарушение мер нашей кибербезопасности со стороны иностранцев вызывает тревогу, и я решительно осуждаю любые такие усилия», - заявил Макконнелл. Разногласия в этом вопросе «бросают вызов вере» в то, что республиканцы будут активно расследовать действия России, полагает сенатор.

Дональд Трамп ранее скептически высказывался о возможном влиянии русских хакеров на результаты выборов в США, несмотря на отчет ЦРУ о взломе базы данных Демпартии, в котором спецслужбы увидели руку Москвы. Трамп счел эти выводы смешными.