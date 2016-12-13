FT назвала Трампа человеком года

Газета Financial Times назвала «человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. Он перевернул общепринятые представления о возможном в политике. Италия могла «купиться» на экс-премьера Сильвио Берлускони, Британия – на Brexit, но победу Трампа даже самые смелые эксперты оценивали как один к трем, и это всего за несколько дней до выборов, напоминает издание.

FT отмечает, что не Трамп поменял американскую демократию, она была неэффективной многие годы. Тем не менее, не случайно его победа совпала по времени с Brexit, референдумом в Италии и другими «извержениями популизма» в западном мире.

Трамп глубоко восхищается людьми, определяющими правила игры. В этом издание видит его сходство с президентом России Владимиром Путиным.

Большую обеспокоенность издания вызывает некомпетентность Трампа в вопросах, выходящих за рамки его бизнес-империи. «То, чего не знает Трамп, может заполнить океан. Он в прямом смысле слова не прочел ни одной книжки, в том числе конституцию США», - приводит FT слова его давнего компаньона. Но что он действительно умеет делать виртуозно, так это отвлекать общественное мнение.