Минюст и ЕСПЧ до суда договорились о компенсации фигуранту дела об убийстве Немцова – «Коммерсантъ»

Россия договорилась с ЕСПЧ о выплате 6000 евро компенсации Темирлану Эскерханову, одному из обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова, тот может согласиться отозвать жалобу на московские суды. Как пишет «Коммерсантъ», такое соглашение о досудебном урегулировании заключили замминистра юстиции России Георгий Матюшкин и ЕСПЧ. Эскерханов ранее направлял в Страсбург около десятка претензий, сказала изданию его адвокат Роза Магомедова. В частности, он жаловался, что Басманный суд Москвы слишком долго не назначал рассмотрение его жалоб на арест и его продление. Также он жаловался на условия содержания в столичном сизо № 6 «Печатники», где он постоянно находился в переполненной камере, не имел возможности делать физические упражнения и не мог «уединиться даже в туалете».

Жалоба Эскерханова была коммуницирована Европейским судом по правам человека, пишет газета. До рассмотрения жалобы в ситуацию вмешался замминистра юстиции Матюшкин, который представляет Россию в ЕСПЧ и имеет полномочия принимать решения от имени правительства. Он признал, что заявитель находился в здании Басманного суда и транспортировался «в условиях, не соответствующих требованиям ст. 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека», цитирует издание. Также он признал, что не соответствовали Конвенции и сроки рассмотрения жалоб арестованного. Компенсацию в 6000 евро Матюшкин обещал выплатить в рублях по курсу ЦБ в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов уведомит ЕСПЧ, что согласен ее получить и отказаться от претензий. В случае просрочки платежа замминистра обещал компенсировать арестованному задержку.

Эскерханов и его семья обдумывают предложение замминистра юстиции, но, скорее всего, его примут, сказала газете адвокат Роза Магомедова. Если права ее клиента будут по-прежнему нарушаться, она может снова обратиться в ЕСПЧ от его имени, добавила она. «Вообще условия содержания подследственных в сизо, на мой взгляд, настолько плохи, что жаловаться есть основания чуть ли не у каждого из них», – считает Магомедова.

Источник «Коммерсанта» во ФСИН считает необоснованными претензии Эскерханова. Он заверил, что в каждой камере всех московских сизо есть горячая и холодная вода, а также бачок с питьевой водой, вытяжная и приточная вентиляция, арестованные имеют право на ежедневные прогулки, и в изоляторах есть тренажерные залы. Он также сказал, что ФСИН обязала руководителей всех сизо страны обеспечить приватность подследственных во время отправления ими естественных надобностей».

Замминистра Матюшкин назвал давно существующей стандартной практикой досудебное урегулирование по делам об очевидных нарушениях прав человека. По данным ЕСПЧ, с момента присоединения к Конвенции в 1998 г. Россия заключила более 80 соглашений о досудебных расчетах с заявителями.