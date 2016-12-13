Токио надеется на решение «сложной проблемы» в отношениях с Россией «при жизни нашего поколения»

В программе визита президента Владимира Путина в Японию 15–16 декабря встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ, встречи с японскими бизнесменами и посещение руководящей организации дзюдо. Как сообщает ТАСС, программу визита объявил МИД Японии.

15 декабря во второй половине дня Путин прилетит в аэропорт префектуры Ямагути на острове Хонсю. Первые переговоры с Абэ он проведет в городе Нагато, а затем лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию.

16 декабря Путин переедет в Токио, где проведет новую встречу с японским премьером и примет участие еще в одной совместной пресс-конференции.

Затем Путин и Абэ примут участие в «Российско-японском бизнес-диалоге» с представителями деловых кругов двух стран, который организуют Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) и российские объединения предпринимателей. Потом лидеры двух стран, как ожидается, посетят институт Кодокан – руководящую организацию в мире дзюдо. В тот же день визит президента в Японию завершится.

Согласование деталей программы визита продолжается, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Он намерен присутствовать на встрече двух лидеров в Нагато. «В наших отношениях есть сложная проблема, ее не решить одной встречей. Нужно продвигаться шаг за шагом. Хотелось бы решить эту проблему при жизни нашего поколения», – считает Кисида.