МВД обнаружило хищение 44 млн рублей при реконструкции центра имени Сербского

МВД обнаружило хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. С. П. Сербского», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2013 г. в рамках крупного государственного контракта Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. С. П. Сербского заключил договор со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз.

заключил договор со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз.

Сотрудники выявили схему хищения, которая реализовывалась путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ на сумму более 44 млн руб.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сказала Ирина Волк.

В местах работы и жительства фигурантов проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Двое из организаторов криминальной схемы – руководители подрядных организаций – по решению суда заключены под стражу, бывшему главному инженеру ФГБУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.