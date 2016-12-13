Митт Ромни не будет назначен госсекретарем США

Бывший губернатор Массачусетса, участвовавший в президентских выборах в 2012 г., Митт Ромни дал понять, что перестал быть одним из кандидатов на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа. Вечером в понедельник он написал в Facebook, что для него было большой честью, что его кандидатура рассматривалась на эту должность. «Мои беседы с избранным президентом Дональдом Трампом были приятные и познавательные, – поделился Ромни. – У меня очень большие надежды, что новая администрация укрепит могущество нации, приведет ее к миру и процветанию».

В ходе предвыборной кампании 2016 г. республиканец Ромни жестко критиковал Трампа, называл его «мошенником» и «фальшивкой». Однако после выборов он стал делать попытки улучшить отношения с избранным президентом, сменил риторику, они с Трампом неоднократно встречались в последние недели, и в итоге Ромни стали называть в числе кандидатов на пост руководителя госдепартамента США.

Ромни сделал заявление в Facebook после того, как Трамп позвонил ему и сказал, что не назначит его госсекретарем, сообщает Huffington Post со ссылкой на CNN и ее источники.

Среди кандидатов на пост руководителя внешнеполитического ведомства в последнее время стали называть руководителя ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Трамп недавно отметил в Twitter, что в независимости от его решения Тиллерсон является игроком мирового класса и опытным переговорщиком. Избранный президент пообещал объявить во вторник утром, кого он все же назначит госсекретарем.