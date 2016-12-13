Путин поддержал безвизовый въезд для японцев на южные Курилы

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит политических ограничений для безвизовых поездок японских подданных на южные Курилы, нужно только решить технические вопросы.

«Что касается решения гуманитарных вопросов – это была инициатива г-на премьер-министра. Он поднял этот вопрос на нашей последней встрече в Лиме и прямо меня спросил, не будем ли мы согласны со свободным доступом граждан Японии в безвизовом режиме, решить вопрос так, чтобы они без виз могли посещать южные Курильские острова, посещать свои родные места», – сказал он в интервью японским СМИ .

Он отметил, что необходима только договоренность между министерствами иностранных дел по техническим вопросам. Никаких политических ограничений я здесь не вижу, продолжил Путин.

15 декабря начинается двухдневный визит президента России Владимира Путина в Японию.