Стало известно о выходе Надежды Савченко из партии «Батькивщина»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко вышла из партии «Батькивщина». Как сообщает УНИАН, это 13 декабря подтвердил депутат от одноименной фракции «Батькивщина» Иван Крулько. Других деталей он не уточнил. Сестра Савченко Вера написала в Facebook, что Надежда написала заявление о выходе из партии еще в октябре, перед поездкой в Москву на рассмотрение апелляции на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку в Верховном суде. Заседание состоялось 26 октября. Вера Савченко выразила недоумение, почему партия начала говорить об исключении ее сестры только сейчас.

В пресс-службе «Батькивщины» ТАСС подтвердили, что заявление о выходе из партии Савченко написала в конце октября, но не объясняли, почему тогда это не было предано огласке.

12 декабря лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Савченко не координирует свои действия с партией и фракцией и скоро может быть поднят вопрос о ее исключении из фракции. Так Тимошенко прокомментировала сообщения, что Савченко в Минске тайно встречалась с лидерами непризнанных Донецкой и Луганской республик, которые в Киеве считаются террористическими организациями. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ об этой поездке. По словам Тимошенко, у Савченко собственный политический проект. «Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели. Мы приняли решение собрать фракцию, пригласить Надежду Савченко и с ней обсудить все эти вещи и принять решение», - цитирует лидера партии УНИАН.

Савченко возглавляла избирательный список «Батькивщины» на досрочных парламентских выборах осенью 2014 г. и была избрана в Раду, в партию ее приняли в сентябре единогласным решением съезда, хотя она находилась в России под стражей по подозрению в причастности к гибели в Луганской области российских журналистов. После освобождения из колонии по обмену она не раз заявляла о готовности лично участвовать в переговорах с лидерами непризнанных ЛНР и ДНР.