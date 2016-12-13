Представитель ООН обвинил сирийскую армию в убийстве гражданских в Алеппо

Представитель верховного комиссара ООН по вопросам прав человека Руперт Колвиль сегодня заявил, что, по его данным, в ходе установления контроля над Алеппо сирийские правительственные войска и иракские подразделения за последние несколько суток убили около 100 гражданских лиц.

«По состоянию на вчерашний день (понедельник 12 декабря) мы получили информацию об убийстве минимум 82 гражданских лиц, из них 11 женщин и 13 детей, из четырех кварталов - Бустан аль-Каср, Аль-Калляса, аль-Салихин и аль-Фардус», - передает Reuters заявление Колвиля. В числе ответственных за убийства иракских группировок он назвал шиитское ополчение «Харакат Ан-Нуджаба». «Поступает информация о том, что бегущих людей расстреливают на улицах и в домах, - заявил он. - Жертв может быть больше».

По мнению Колвиля, единственный способ развеять подозрения, что в Алеппо происходят масштабные военные преступления, - независимая мониторинговая миссия, возможно, под эгидой ООН.

Франция накануне призвала ООН задействовать все свои возможности, чтобы получить ясную картину происходящего в Алеппо, и в лице министра иностранных дел Жан-Марка Эро предостерегла Россию от снисхождения к актам «мести и террора» в Алеппо. Также Эро обвинил Россию в постоянной лжи и лицемерии. «Они одновременно призывают к переговорам, и мы достигаем соглашения о перемирии. С другой стороны, они ведут тотальную войну, чтобы спасти Асада и добиться падения Алеппо», - заявил министр.

Турция активизирует переговоры с Россией и другими странами для прекращения огня и разрешения «гуманитарной катастрофы» под Алеппо, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы умножим переговорные усилия... в особенности относительно эвакуации мирных жителей и прекращения огня», - заявил министр.