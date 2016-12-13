Ушаков: у Путина «хорошие деловые отношения» с новым госсекретарем США

У президента России Владимира Путина хорошие деловые отношения с выбранным президентом США Дональдом Трампом госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«У российских представителей, не только у президента, хорошие деловые отношения с этим человеком, и всеми он воспринимается как весьма солидная фигура со своими взглядами и точками зрения», - рассказал Ушаков о Тиллерсоне.

Он напомнил о награждении Тиллерсона орденом Дружбы. «Солидный и очень профессиональный человек», - отметил помощник главы государства.

Ушаков добавил, что российская сторона хотела бы выйти из кризисного состояния, которое не удовлетворяет, по мнению России, обе стороны. «Нелепое состояние, которое сложилось между двумя великими державами», - сказал Ушаков.

Он заверил, что Россия готова пройти свою часть пути. «Посмотрим, как будет действовать новая администрация (США). Новой команде нужно не только где-то рассесться, но и вначале еще пройти сито сената. Это тоже не так просто», - сказал помощник Путина.

Дональд Трамп сообщил о назначении госсекретарем США Рекса Тиллерсона, генерального директора крупнейшей публичной нефтяной компании мира Exxon Mobil. Кандидатура Тиллерсона возникла последней, но он произвел на Трампа впечатление своими успехами при заключении сделок в десятках стран мира, от России и Венесуэлы до Катара и иракского Курдистана.