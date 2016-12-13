В Москве объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа

В Москве на минувшей неделе оказался превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Отмечается превышение эпидемиологических пороговых уровней по ОРВИ среди совокупного населения, показатели ниже эпидемиологического порога сохраняются среди детей до двух лет. Вместе с тем среди больных ОРВИ людей преобладают вирусные инфекции негриппозной этиологии. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,05%», - уточняется в сообщении.

Кроме того, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечалось еще в 19 субъектах Российской Федерации: Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Вологодской, Тюменской, Новосибирской, Томской областях, Республике Коми, Удмуртской республике, Республике Саха (Якутия), Пермском, Хабаровском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе.

Роспотребнадзор сообщает, что уровень активности гриппа в целом остается на низком уровне.

Отмечается, что массовая вакцинация против гриппа уже завершилась, в ходе нее было привито более 48% населения столицы, в том числе почти 1 млн детей.