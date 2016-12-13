Европейский университет в Петербурге временно возобновил работу

Арбитражный суд г. Москвы сегодня удовлетворил ходатайство Европейского университета (ЕУСПб) о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия распоряжения Рособрнадзора о приостановлении действия лицензии ЕУСПб на ведение образовательной деятельности, говорится на сайте университета. Это решение суда позволит университету вернуться к нормальной работе до рассмотрения по существу иска об оспаривании предписания Рособрнадзора от 16 сентября 2016 г., сообщает представитель университета.

Рособнадзор приостановил лицензию Европейского университета 7 декабря 2016 г. из-за неисполнения предписаний.