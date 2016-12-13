Минобороны: боевики удерживали 100 000 жителей Алеппо в качестве живого щита

Разговоры о том, что сирийские войска блокировали в восточном Алеппо 250 000 жителей, - не более чем «русофобское пустозвоние», заявил сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 100 000 жителей в Алеппо удерживали не правительственные войска, а боевики - в качестве живого щита. «Все они при первой же возможности покинули этот анклав и вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью, реальной помощью и едой», - сказал Конашенков. Оппозиции с человеческим лицом в городе также не обнаружилось: «По свидетельствам мирных жителей, был только голод и тотальный террор со стороны боевиков за любые попытки выразить недовольство или покинуть анклав».

Конашенков охарактеризовал операцию по взятию Алеппо под контроль как «успешную и во всех смыслах гуманную по отношению к мирному населению». «Результаты обследования освобожденных районов восточного Алеппо российскими саперами Международного противоминного центра пока не позволили выявить ни одной больницы или школы, которая бы функционировала при боевиках по своему прямому назначению. Все они использовались как штабы, шариатские суды, пункты сосредоточения боевиков, склады боеприпасов или цеха по производству самодельных ракет», - сказал представитель Минобороны.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во вторник выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о зверствах в отношении мирных жителей восточного Алеппо и призвал все стороны конфликта, особенно сирийские правительственные войска и их союзников, защищать гражданское население.

Ранее советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд заявил, что считает Сирию и Россию ответственными за любые жестокости, которые совершают побеждающие в Алеппо отряды. К утру 13 декабря сирийские правительственные войска взяли под контроль 98% территории Алеппо, заявил «Интерфаксу» представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.