Путин напомнил Меркель об угрозе транзиту газа в Европу из-за Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону украинскую и сирийскую проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу», - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что «в контексте проблемы мирного урегулирования внутриукраинского конфликта отмечена необходимость активизации усилий по всеобъемлющему выполнению минских договоренностей». «Президент России подчеркнул, что в нынешней обстановке требуется, прежде всего, прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», - сообщает пресс-служба.

«В ходе обсуждения ситуации в Сирии Владимир Путин информировал о действиях России по борьбе с международным терроризмом и о масштабной гуманитарной помощи, направляемой в освобожденные от боевиков районы САР», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.