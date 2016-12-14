Госдеп будет наблюдать за договоренностями России и Турции по Алеппо

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби пообещал, что в Вашингтоне будут внимательно наблюдать за развитием ситуации вокруг Алеппо. «Мы видели сообщения о достижении договоренностей России и Турции о прекращении огня, из которых мы могли бы сделать вывод, что эти договоренности вступят в силу в ближайшие часы», - приводятся его слова на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В то же время Кирби указал на существование деталей, которые не позволяют ему подтвердить или опровергнуть фактическое достижение договоренности о перемирии. «Мы хотим мира, а не обещаний. В ближайшие часы мы увидим, что там будет происходить», - сказал представитель Госдепа. По его словам, США будут приветствовать любое соглашение, которое приведет к прекращению огня и позволит жителям Алеппо покинуть район боевых действий.

Официально Москва и Анкара не сообщали о достижении соглашения. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на турецкий правительственный источник, соглашение о перемирии в Алеппо было достигнуто после переговоров между Турцией и Россией. Оно вступило в силу 13 декабря в 18:00 по московскому времени. Источник ТАСС в турецком правительстве сообщал о переговорах на уровне министров иностранных дел двух стран.