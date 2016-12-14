Британский депутат подозревает Россию во влиянии не голосование по Brexit

Представитель фракции лейбористов в британском парламенте, депутат Бен Бредшоу, считает, что Россия и ее президент Владимир Путин «с высокой степенью вероятности» оказывали влияние на британский референдум по Brexit. «У нас пока нет этому доказательств, но я думаю, что это весьма вероятно», - приводит Independent его заявление в ходе прений по Алеппо.

Депутат указал на неготовность Великобритании к кибератакам со стороны России. «Когда речь идет о кибервойне, я не думаю, что мы хотя бы начали просыпаться в связи с действиями России», — отметил Бредшоу.

Ранее представители ЦРУ обвинили Москву в попытках влияния на результаты выборов в США в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа.