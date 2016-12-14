Билл Гейтс сравнил Трампа с Кеннеди

Сооснователь корпорации Microsoft, филантроп Билл Гейтс обсудил инновации с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, их беседа прошла в башне «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. После встречи Гейтс сказал, что это была хорошая беседа о том, как инновации могут быть полезны в здравоохранении, образовании, энергетике. По его словам, это первая его личная встреча с Трампом, хотя у них и были общие знакомые.

По оценке Гейтса, у Трампа есть возможность сплотить нацию идеей о достижении лидерства через инновации, как это ранее удалось президенту Джону Кеннеди. Он сказал это CNBC. «Так же, как президент Кеннеди начал говорить о космической программе и сумел объединить страну в поддержку этой миссии, думаю, что инновации в образовании или борьбе с эпидемиями, прорывные решения в здравоохранении, например искоренение полиомиелита, или что-то в энергетике - могут стать оптимистичным посылом для его (Трампа. - Ред.) администрации, которая наладит работу в этом направлении, избавится от регулирующих барьеров и добьется лидерства Америки в этой сфере через инновации, а он будет это поддерживать», - заявил Гейтс.

Cооснователь Microsoft добавил, что недавно еще говорил с Трампом по телефону, они обсуждали возможности инновации: «Конечно, я всю жизнь занимался чем-то в этом ключе. И ему было интересно об этом послушать. Уверен, что будут и новые разговоры на эту тему», - добавил он.

По словам Гейтса, Трамп много говорит о том, что ему не нравится, что не настолько хорошо, как ему хотелось бы. «Полагаю, все президенты говорят о том, что им не нравится, - добавил он. - Возможно, проблема с избранным президентом в том, и критикуют его за то, как он говорит о том, что ему не нравится, и в том, что именно ему не нравится».