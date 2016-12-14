Асад назвал причину атаки ИГ на Пальмиру

Атака боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Пальмиру стала ответом на успехи сирийской армии в Алеппо и попыткой отвлечь внимание военных.

«Это ответ на то, что происходит в Алеппо, на продвижение сирийской армии, и они хотят...подорвать победу в Алеппо и вместе с тем отвлечь внимание сирийской армии от Алеппо, но, конечно же, это не сработало», - заявил Асад в интервью телеканалу RT (цитата по ТАСС).

По словам сирийского президента, если правительственные войска освободят Алеппо от террористов, то западные чиновники и основные СМИ будут беспокоиться за мирных жителей. «Они не переживают, когда происходит обратное, когда террористы убивают этих мирных жителей или атакуют Пальмиру и начинают уничтожать наследие человечества, не только сирийское наследие», - добавил Асад.

По мнению президента Сирии, западные страны не стремятся бороться с ИГ, а, напротив, хотят защитить террористов, и потому призывает Россию повлиять на Сирию, чтобы остановить военные действия в Алеппо.

Он считает, что основной смысл призывов Запада к России в том, что Москва и Дамаск «зашли слишком далеко в борьбе с террористами, такого не должно быть», и Россия «должна сказать сирийцам прекратить это», в то время как Запад стремится «спасти террористов».

В прошлую пятницу ИГ активизировало наступательные операции. Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии в районе Пальмиры, и в воскресенье подконтрольные ИГ интернет-ресурсы объявили о захвате города.

Захват боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) сирийского города Тамдор (Пальмира) является «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России» – так ответил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России.