Новый президент Узбекистана вступил в должность

В Узбекистане вступил в должность новый президент Шавкат Мирзиеев.

Церемония инаугурации прошла в ходе совместного заседания верхней и нижней палат парламента (Олий Мажлиса) республики.

Мирзиеев, положив руку на конституцию и Коран, принес присягу, дав клятву «верно служить народу Узбекистана, строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан», а также «добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности».

На инаугурации присутствовали члены ЦИК и правительства, судьи Конституционного суда, главы и представители дипломатических ведомств и международных организаций, аккредитованных в стране.

9 декабря Центризбирком рассмотрел результаты президентских выборов, прошедших 4 декабря. За Мирзиеева проголосовали 15,9 млн человек (88,61% избирателей). В голосовании приняли участие 87,73% от общего числа избирателей.