Завершено расследование дела о хищении 2,5 млрд рублей в отношении Антона Зингаревича – «Коммерсантъ»

МВД завершило расследование уголовного дела гендиректора ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Константина Шишкина, который обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. кредитов у МТС-банка и «Глобэкса», пишет «Коммерсантъ». По его информации, адвокат Шишкина начал изучать материалы дела, в котором 83 тома. Его подзащитный свою вину не признает.

Организатором хищений следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича — сына бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Антон Зингаревич находится в США на лечении, отмечает издание со ссылкой на его адвокатов. Обвинение ему предъявлено заочно, он находится в розыске.

Следствие считает, что в 2013 г. ЭСИХ, крупный строитель магистральных подстанций, почти одновременно взял кредиты у «Глобэкса» и МТС-банка. Полученные в «Глобэксе» 1,5 млрд руб. компания планировала направить на разработку проектной и закупочной документации для строительства по контракту с ФСК ЕЭС подстанции «Белобережская» в Брянской области. Формальным получателем денег числилось входящее в ЭСИХ ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), залогом служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limited, а также двух проектных институтов, входящих в холдинг — Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП». Кредит был выдан в декабре 2013 г., однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, а станция не была построена. По версии следствия, этот кредит сначала был переведен в ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), затем в ЭСИХ, затем выведен из структур холдинга.

1 млрд руб. у МТС-банка Шишкин попросил в кредит для инжинирингового центра «Энерго» для пополнения оборотных средств, считает следствие. Поручителями по кредиту выступали как ЭСИХ, так и фигурировавшие в первом эпизоде НИК и ССК. 27 декабря 2013 г. банк перевел деньги на счет центра, но они были направлены на другие цели, включая погашение долга перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование хоккейного клуба «Атлант» из Мытищ, купленного Зингаревичем-младшим, считает следствие. Значительная доля из заемных средств была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd., полагает МВД.

В 2015 г. ЭСИХ был признан банкротом, клуб «Атлант» остался без финансирования. Мировое соглашение Зингаревича с банком «Глобэкс» не повлияло на ход расследования, добавляет газета.