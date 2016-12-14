Верховный суд подтвердил запрет на въезд в Россию Мустафе Джемилеву

Верховный суд подтвердил законность запрета депутату Верховной рады, бывшему лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву на въезд в Россию в течение пяти лет. Как сообщает «Интерфакс», ВС отклонил апелляцию адвоката Джемилева Марка Фейгина на решение Мосгорсуда от 20 мая 2016 г. Запрет на въезд вступил в законную силу.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле есть засекреченные материалы. Первоначально приезжать в Россию Джемилеву запретила ФСБ.

Защита Джемилева намерена оспорить решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека. «Даже сугубо формалистский подход дает основания ЕСПЧ признать данное решение незаконным и необоснованным», - сказал «Интерфаксу» Фейгин. По его словам, ФСБ вынесла свой запрет, не проверив, отказался ли Джемилев от российского гражданства, как это указано в статье 5 закона о вхождении Крыма в состав России. «Решение о запрете было вынесено без учета его статуса. Чисто теоретически можно предположить, что он не отказался бы от российского гражданства, но эта информация не была проверена», - сказал адвокат. Он добавил, что Джемилев не был уведомлен о запрете на въезд в установленные сроки, а официальный документ об этом увидел только 20 мая в Мосгорсуде, через два года после того, как это решение было принято.

По словам Фейгина, в Бахчисарае у Джемилева дом, где до сих пор живут его жена и родственники, а в Киеве он находится по служебной необходимости.

Ранее сообщалось, что в России в отношении Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, которые не разглашаются, напоминает «Интерфакс». Меджлис крымско-татарского народа, который ранее он возглавлял, весной 2016 г. был признан в России экстремистской организацией и запрещен.