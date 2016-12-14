Песков увидел непрофессионализм в обвинениях Путина во влиянии на референдум по Brexit

Попытки обвинить российского президента во влиянии на решение по Brexit свидетельствуют о непрофессиональности и неуспешности политиков в Британии, считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, так он прокомментировал заявление депутата-лейбориста Бена Бредшоу о том, что Россия и Путин «с высокой степенью вероятности» оказывали влияние на британский референдум по Brexit. «У нас пока нет этому доказательств, но я думаю, что это весьма вероятно», - приводит Independent его заявление на прениях по Алеппо. Daily Mail пишет, что политик считает, что в исход голосования могли вмешаться российские хакеры.

«Это свидетельствует о весьма примитивном, недальновидном и непрофессиональном качестве политики и политиков, которые предпочитают различные выдумки, небылицы и страшилки, пытаясь этим подменить отсутствие реальных дел и успеха на политическом поприще», - сказал Песков.

Обсмеяли Брэдшоу и депутаты-тори, пишет Daily Mail. Один консерватор сравнил выступление Брэдшоу с пропагандой в советской газете «Правда», а другой отметил, что если лейбористы выдумывают российские диверсии, то это значит, что холодная война действительно далеко позади.

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