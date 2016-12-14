Белоруссия, Украина и Казахстан чаще всего выдают преступников в Россию

По данным Генпрокуратуры, за последние полгода число запросов в иностранные государства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: со 151 до 198, такие данные обнародованы на Открытом международном форуме Генпрокуратуры, который проходит в среду в Москве.

И на 42% увеличилось количество удовлетворенных запросов: с 66 до 94. Согласно этой статистике, компетентные органы иностранных государств удовлетворяют около 40% поступивших запросов. В числе самых отзывчивых стран - Белоруссия (56 удовлетворенных запросов за последние полтора года), Казахстан (39 запросов), Украина (36) и Черногория (10). Чаще всего преступники пытаются скрыться именно в ближнем зарубежье, объяснил замначальника управления экстрадиции Генпрокуратуры Александр Куприянов. Успешно развивается сотрудничество с Испанией, Германией, Францией, Австрией. В последние год-два преступники начали чаще уезжать в совсем экзотические страны: Эквадор, Перу, Аргентину, Чили или Марокко, но и с ними сотрудничество постепенно налаживается, радуется Куприянов: например, удалось добиться выдачи из Ирака.

Некоторые страны предоставляют преступникам убежище со ссылкой на возможное нарушение их прав, посетовал белорусский генпрокурор Александр Конюк. Но, дал он понять, Белоруссия не в их числе.

Противодействие экстрадиции превратилось в доходный бизнес для адвокатов, жалуется начальник НЦБ Интерпола России Прокопчук: чтобы затянуть решение вопросов о выдаче, запрашивают политическое убежище, обращаются в ЕСПЧ, были даже попытки судиться с Интерполом. Он отмечает, что давление неправительственных организаций привело к реформированию одной из комиссий Интерпола, Россия принимает участие в этом процессе и многие ее предложения восприняты, с удовлетворением замечает Прокопчук. По его данным, за прошлый год по линии Интерпола Россия добилась выдачи примерно 100 лиц.

В свою очередь, Генпрокуратура России за последние пять лет приняла решение о выдаче примерно 5000 лиц. Нам выдали 900 человек.

Одним из приоритетов для Генпрокуратуры остается международное сотрудничество в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа похищенных активов, заявил, выступая на форуме, начальник главного управления международно-правового сотрудничества Саак Карапетян. По его данным, в настоящее время по запросам Генпрокуратуры наложен арест на счета, на которых находится в общей сложности 600 млн евро, и недвижимость еще на 300 млн евро - в общей сложности это 60 млрд руб., это примерно годовой бюджет российской прокуратуры, подсчитал Карапетян. По его словам, в Генпрокуратуре уже подготовили и передали в администрацию президента предложения по совершенствованию законодательства по вопросам конфискации и возврата незаконно полученных средств.

Стоимость зарубежных активов, в аресте которых России было отказано, в прошлом году составила $500 млн, рассказал начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам Денис Грунис. Основная причина - выход имущества из владения подозреваемого либо отсутствие денег на счетах. Подготовка запроса о правовой помощи - дело долгое, поэтому «догнать активы» бывает сложно, признался Грунис. Но можно: вернули, например, из Швецарии $110 млн бывшего сенатора Изместьева. За счет этих средств полностью возмещен ущерб потерпевшим.

Интерпол, рассказал Прокопчук, начал эксперимент по введению так называемых «запросов с серебряным углом» - поручение будет даваться не на розыск преступника (т. н. «красный угол»), а на розыск принадлежащих ему средств. Пока это только эксперимент, подчеркнул Прокопчук, но Россия в нем участвует.