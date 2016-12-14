Госдума разрешила военнослужащим краткосрочные контракты для спецопераций

Госдума сегодня приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты.

Необходимость законопроекта вызвана изменением военно-политической обстановки, говорится в сопроводительных материалах к закону. Это позволит оперативно решать краткосрочные, но важные задачи, связанные с участием в операциях по поддержанию мира и борьбы с террористическими и экстремистскими организациями, отмечается в документе.

Действие законопроекта распространяется на военнослужащих по призыву и граждан, пребывающих в запасе, изъявивших желание заключить контракт о прохождении военной службы.

В сопроводительных материалах поясняется, что сейчас первый контракт с тем, кто проходит военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим на эту службу, заключается на срок два либо три года, и эта норма распространяется на имеющих воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины. Те, кто имеют звание прапорщика, мичмана или офицера, согласно закону, заключают контракт на пять лет. Принятые в законе поправки позволяют указанным категориям военнослужащих подписывать контракт на срок от шести месяцев до одного года.

Речь, в том числе, идет о военнослужащих, которые находятся в составе экипажей кораблей и подводных лодок ВМФ. В сопроводительных материалах приводятся данные, согласно которым из общего числа желающих поступить на военную службу по контракту около 20% изъявили желание заключить контракты на более короткие, чем действуют сейчас, сроки для участия в конкретных мероприятиях или операциях.

Внесение такого рода изменений в действующий закон "позволит оперативно укомплектовать в короткие сроки военнослужащими по контракту воинские части и подразделения, в том числе сводные и нештатные, а также повысить их боеспособность в период чрезвычайных обстоятельств".