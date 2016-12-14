Трамп выдвинул на пост министра энергетики экс-губернатора Техаса Рика Перри

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил выдвижение бывшего губернатора штата Техас Рика Перри на пост министра энергетики США, сообщила Financial Times. В случае если его кандидатура пройдет сенат, Перри возглавит то самое ведомство, которое он обещал распустить в 2011 г., участвуя в президентской гонке.

По данным телеканала NBC, Трамп и Перри в понедельник провели встречу, которая длилась полтора часа.

Номинация Перри, указывает FT, происходит в переломный момент сланцевого бума США - в условиях, когда у сланцевых нефтедобытчиков США появилась возможность нарастить добычу нефти в условиях роста цен после договоренности ОПЕК о снижении нефтедобычи. От Перри, бывшего главы крупнейшего нефтедобывающего штата США, ожидают поворота в сторону ископаемых энергоресурсов и сворачивания преимуществ для возобновляемой энергетики.