Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, сообщил представитель суда.

Срок следствия по делу продлен до 9 февраля.

Решение Смольнинского районного суда пытались обжаловать адвокаты Оганесяна. В ноябре суд избрал для Оганесяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 15 января 2017 г.

Следствие подозревает экс-чиновника в хищении более 50 млн руб. на подрядах строящегося на Крестовском острове стадиона, генподрядчиком которого на момент хищения был «Трансстрой».