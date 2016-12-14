Асад: Трамп может стать союзником властей Сирии, если преодолеет давление лобби

Избранный президент США Дональд Трамп станет союзником Дамаска в борьбе с терроризмом, если проявит политическую волю и преодолеет давление американского лобби, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«Все зависит от воли Трампа продолжить движение в направлении борьбы с терроризмом, и насколько сможет он это сделать», - сказал Асад. «Всем известно, насколько сильно в США лобби, они выступали против Трампа и продолжат давить на него, когда он вступит в должность президента, чтобы заставить отступить от своей позиции», - добавил сирийский лидер.

"Трампу придется вступить в открытое противостояние с этими лоббистами: конгрессменами, сенаторами, СМИ, а также с промышленным лобби, которому выгодны войны, как это происходило в Ираке, до недавних пор в Йемене", - продолжил президент Сирии.

«Если Трамп сможет преодолеть все эти препятствия и реально действовать против терроризма, мы считаем - он станет нашим естественным союзником», - заявил Асад.