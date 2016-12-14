Правозащитный центр «Мемориал» оштрафован на 300 000 рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 000 руб. за публикацию материалов на сайте без указания статуса «иностранного агента», сообщил председатель совета центра Александр Черкасов.

Между тем, по его словам, на сайте организации присутствует информация о том, что она признана НКО-«иноагентом».

Черкасов отметил, что ПЦ «Мемориал» намерен обжаловать решение Тверского суда в вышестоящих инстанциях.

Правозащитный центр «Мемориал» оказался в реестре иностранных агентов летом 2014 г. Центр «Мемориал» входит в состав международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал».