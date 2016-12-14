Верховный суд подтвердил приговор осужденному за госизмену ученому Лапыгину

Верховный суд России признал законным приговор сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения 76-летнему Владимиру Лапыгину, осужденному на семь лет по делу о государственной измене.

Таким образом, приговор в отношении Лапыгина вступил в законную силу, и в ближайшее время ученый будет этапирован к месту отбывания наказания.

Адвокат ученого Василий Процык сообщил «Интерфаксу», что его подзащитный вину не признает. Он объяснил столь мягкий приговор по статье «госизмена» множеством обстоятельств, в том числе недостатками доказательной базы обвинения.

Мосгорсуд 6 сентября приговорил ученого к семи годам лишения свободы за государственную измену. Таким образом, ему было назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного данной статьей (от 12 до 20 лет лишения свободы).