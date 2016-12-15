США смягчили санкции против «Рособоронэкспорта»

Режим санкций в отношении «Рособоронэкспорта» будет изменен, чтобы у США была возможность закупить у России специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента.

Речь идет об электрооптическом сенсоре – камере – OSDCAM4060, которая устанавливается на самолетах-наблюдателях России в рамках договора. «Эта покупка позволит США лучше оценивать соблюдение Россией договора», – заявил собеседник агентства. Детали сделки по закупке камер и ее сроки он не назвал. В Пентагоне также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Россия первой среди 34 стран – участниц договора сертифицировала цифровой электрооптический сенсор в 2014 г. В Пентагоне ранее заявляли, что США разрабатывают аналогичную технику, но ее внедрение – дело отдаленного будущего.