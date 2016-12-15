84% россиян одобряют работу президента - «Левада-центр»

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 84% россиян (в январе - 82%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Недовольны работой Путина 15% россиян.

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России вызывает симпатии у 53% респондентов (в январе - 56%). Не одобряют его работу 46% граждан.

Оценивая работу правительства, как и месяц назад, 50% россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 49% - что недовольны.

Деятельность Государственной Думы одобряют 44% респондентов, не одобряют - 55%.

Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 56% респондентов, а 42% - нет.

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют. Топ-3 рейтинга не изменился по сравнению с началом года: на первом месте по-прежнему Путин (56% сейчас и 58% в январе), на втором - глава Минобороны Сергей Шойгу (23% и 26%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (по 20%).

По мнению 53% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении (в январе - 45%). Обратного мнения придерживается 31% респондентов, затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 9-12 декабря среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.