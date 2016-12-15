Яровая внесла в Думу поправки об усилении парламентского контроля над правительством

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает увеличение обязанностей правительства по взаимодействию с Госдумой. Это ТАСС сообщила вице-спикер палаты Ирина Яровая. В парламентской базе данных она названа среди авторов законопроекта наряду еще с шестью депутатами, в том числе экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, и с двумя сенаторами. «Законопроект отражает консолидированную позицию всех фракций Госдумы и позицию Совета Федерации», – подчеркнула Яровая.

«Взаимодействие законодательной и исполнительной власти должно строиться исключительно на приоритете прав граждан и на позиции, что законы, подписанные президентом, – это императив к исполнению всеми ветвями власти», – заявила Яровая, комментируя предложенные поправки.

Из них следует, что правительство будет представлять проекты нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены рассматриваемым проектом федерального закона, при обсуждении законопроекта в третьем чтении. По проектам законов с отложенным сроком вступления в силу правительство должно будет представить в Госдуму в сроки, установленные постановлением палаты, отчет о принятых нормативных правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрены федеральным законом.

«Также проектом вводится процедура обязательного рассмотрения на заседаниях профильных комитетов Государственной думы информации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов и отчетов о принятых нормативных правовых актах», – говорится в пояснительной записке к документу.

Яровая напомнила, что мониторинг готовности к исполнению принятых законов с отложенным сроком вступления в силу, проведенный по поручению спикера Вячеслава Володина, выявил факты, требующие оперативного реагирования. К исполнению с 1 января 2017 г. не готов ряд важнейших законов, касающихся деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карты, государственной информационной системы ЖКХ, отметила она.

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