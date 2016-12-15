Песков подтвердил присутствие на приеме в Кремле Дмитрия Уткина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин, группа которого, по данным СМИ, могла принимать участие в боевых действиях на территории Донбасса, был в списке приглашенных на прием по случаю Дня Героев Отечества 9 декабря.

«Дмитрий Уткин действительно был. Он кавалер орденов Мужества, и он был действительно от Новгородской области», - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что у него нет данных, как СМИ называют Уткина и какие действия ему приписывают.

На вопрос, по какой причине Уткин был приглашен на этот прием, Песков заявил, что «приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества».

Представитель Кремля затруднился сказать, за что именно этот человек был удостоен награды, добавив, что обычно эти ордена даются за мужество.

На просьбу журналистов уточнить, находятся ли «бойцы» Уткина, именуемые «группой Вагнера», сейчас в Сирии, Песков сказал: «Я не знаю, что у него есть бойцы, и не знаю, находятся ли они в Сирии, и не знаю, есть ли у них вообще какой-то статус». «Бойцы есть у Министерства обороны Российской Федерации», - подчеркнул пресс-секретарь президента.