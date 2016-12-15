Песков: ситуация вокруг «скифского золота» – не вопрос президента

Президент России Владимир Путин не намерен на своем уровне вмешиваться в ситуацию со «скифским золотом», коллекция которого из крымских музеев по решению окружного суда Амстердама должна быть возвращена Украине.

«Соответствующие российские ведомства занимаются этой темой. Это не вопрос президента», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также воздержался от комментариев в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко, расценившего решение амстердамского суда по «скифскому золоту» как признание Крыма украинским.

В среду Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что «скифское золото» принадлежит Украине и должно быть возвращено Киеву. В постановлении суда говорится, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины. Нидерланды не признают присоединения Крыма к России.