Европарламент одобрил безвизовый режим с Украиной и Грузией

Европарламент на пленарном заседании в четверг, 15 декабря, принял законопроект о механизме срочной приостановки действия безвизового режима Европейского союза для третьих стран. Этот механизм, вводимый на случай неконтролируемого притока мигрантов, оставался главным препятствием для безвизового режима ЕС с Грузией и Украиной.

Приостановить безвизовый режим может как Еврокомиссия, так и страны - члены ЕС. Сообщения государства - члена ЕС, поддержанного Еврокомиссией, будет достаточно для приостановления безвизового режима на девять месяцев.

По информации комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE), за это решение проголосовали 485 депутатов, воздержались 132, против проголосовал 21 евродепутат. Накануне, 14 декабря, в Европарламенте состоялись дебаты по законопроекту.

После Европарламента безвизовый режим для Грузии и Украины должен одобрить Европейский совет. Ожидается, что это произойдет еще до Нового года. Гражданам Грузии и Украины будут доступны только туристические визы на 90 дней в течение полугода.