Медведев находит «нервной» работу министров культуры и спорта

Премьер-министр Дмитрий Медведев не хотел бы работать министром культуры «с учетом тех вопросов», которые задают журналисты. «Как и министром спорта. Это сложная работа, такая нервная», - добавил он. Как передает «Интерфакс», он сказал это 15 декабря в интервью российским телеканалам. Медведева спросили, входят ли острые комментарии по различным событиям в сфере культуры в круг обязанностей профильного министра Владимира Мединского. Он в ответ призвал всех министров быть «аккуратными и сдержанными» в своих заявлениях, в противном случае их слова могут быть восприняты как окрик со стороны государства, даже если должностное лицо и не собиралось заниматься цензурой и совершенно уверено в своей правоте.

«Когда речь идет об оценке того или иного предмета искусства, выставки, постановки, кто должен это комментировать, на мой взгляд? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди, которые говорят: мне нравится или не нравится. Когда комментарий осуществляется чиновником - в любой сфере - это, к сожалению, в какой-то момент может быть воспринято как окрик. А вот этого допускать нельзя», - объяснил премьер. Даже если чиновник и не собирался что-либо пресекать, после резких высказываний с его стороны «формируется тренд: если это позиция министра, значит, нас поставили на место».

«На мой взгляд, любой министр должен осуществлять координацию государственной политики в этой сфере. Относятся ли к вопросам координации государственной политики комментарии по конкретным ситуациям? Здесь нужно исходить из максимально аккуратной, сбалансированной позиции», - цитирует премьера ТАСС.