Путин и Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Курилах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали заявление о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Сегодня в японском городе Нагато (префектура Ямагути) проходит встреча лидеров двух стран. По итогам двухдневного визита ожидается подписание десятка межгосударственных соглашений и полутора десятка коммерческих контрактов.

«Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам. Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут сорок для того, чтобы согласовать совместный текст, который завтра будет опубликован», - сказал Ушаков по итогам переговоров Путина и Абэ «тет-а-тет».

Он объяснил, что президенты поручают экспертам двух стран начать подробные консультации по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на упомянутых Южных Курильских островах.

Помощник президента добавил, что речь идет обо всех четырех Южных Курильских островах. Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России.