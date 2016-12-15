Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Антону Носику

Мосгорсуд снизил сумму штрафа до 300 000 руб. блогеру Антону Носику, который ранее был осужден за размещение в интернете экстремистских материалов. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты, передает ТАСС.

Адвокат блогера Сергей Бадамшин просил отменить приговор и оправдать блогера. По его словам, суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения прав на защиту.

«Суд постановил приговор Пресненского суда в отношении Носика изменить частично, применить другую редакцию ст. 282 УК России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и изменить сумму штрафа с 500 000 на 300 000 руб.», - отметил судья.

3 октября Пресненский суд Москвы приговорил Носика к штрафу в 500 000 руб. По данным следствия, в октябре прошлого года блогер с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку разместил в интернете статью экстремистского содержания под названием «Стереть Сирию с лица Земли».