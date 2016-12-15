Путин освободил экс-руководителя ЦИК Вешнякова от обязанностей посла в Латвии

Посол России в Латвии, бывший руководитель Центризбиркома Александр Вешняков освобожден от полномочий, послом назначен экс-секретарь Совбеза России Евгений Лукьянов. Указы президента России Владимира Путина размещены на портале правовой информации.

Вешняков председательствовал в ЦИК с 1999 по 2007 г., провел в этом качестве двое выборов в Госдуму и двое - президентских. В 2007 г. место председателя ЦИК занял Владимир Чуров, а Вешняков уехал в Латвию послом.

В мае этого года МИД Латвии вызывал Вешнякова после его высказываний в интервью местной прессе. В частности, Вешняков заявил, что в Латвии ведется целенаправленная демонизация России, а межгосударственным отношениям мешают фальсификация истории и работа комиссии, которая подсчитывает ущерб от советской оккупации.