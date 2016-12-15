Ситуация возле Пальмиры стабилизировалась – Минобороны России

Ситуация в районе Пальмиры стабилизировалась благодаря действиям сирийских войск при поддержке ВКС России. С таким заявлением выступил замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Многократные атаки боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») отбиты. В настоящее время линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор», - сказал он.

На данный момент ВКС России помогают сирийскому руководству в организации контрнаступления на Пальмиру.