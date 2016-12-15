В Минобороны России не видят угрозы в оставленном сирийскими военными в Пальмире оружии

В Минобороны России не согласны с заявлением командующего операцией против «Исламского государства» (запрещена в России, ИГ) американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда о том, что оружие и комплексы ПВО, захваченные боевиками в Пальмире, представляют угрозу для международной коалиции.

«Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужащими незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники никакой угрозы международной коалиции представлять не могут», - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что генерала Таунсенда должно «действительно тревожить» разрешение конгресса США на поставку сирийским боевикам в 2017 г. американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Конашенков добавил, что «нетрудно догадаться, в чьих руках окажутся эти ПЗРК после доставки на территорию Сирии».

Он напомнил, что террористические группировки приручить невозможно и «рано или поздно они отгрызают руку дающего». «Вот это и должно тревожить генерала Таунсенда как военного профессионала», - сказал официальный представитель Минобороны.

Ранее сегодня замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что ситуация в районе Пальмиры стабилизировалась благодаря действиям сирийских войск при поддержке ВКС России.

9 декабря ИГ активизировало наступательные операции. Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии в районе Пальмиры, и в воскресенье подконтрольные ИГ интернет-ресурсы объявили о захвате города.

Захват боевиками Пальмиры является «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России», так ответил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России.