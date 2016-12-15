Полковник запаса приговорен к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения полковника запаса Алексея Синякова, признав его виновным в государственной измене. Синяков будет отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен звания полковника запаса.

В пресс-службе суда уточнили, что дело рассматривалось в закрытом режиме, так как имеет гриф «совершенно секретно», и поэтому о его подробностях ничего не сообщается. Ранее об этом расследовании ничего не сообщалось.