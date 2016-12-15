На окраине Самары проходит спецоперация против ИГ – «Интерфакс»

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области проводят обыск в квартире на окраине Самары, где проживали сторонники «Исламского государства» (организация запрещена в России, ИГ). Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По данным источника, спецоперация проходит в Зубчаниновке (Самара). «Идет обыск в квартире, где проживали выходцы из Средней Азии, которые являлись сторонниками ИГ», - сказал собеседник агентства, добавив, что на место происшествия прибыли взрывотехники, пожарные и подъезжает скорая помощь.

Он подчеркнул, что предполагаемых сторонников ИГ в доме нет.

«Они там не блокированы. По всей видимости, их задержали ранее», - пояснил источник.