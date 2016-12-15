В Сирии обнаружены фото и видеодоказательства зверств и пыток

В Сирии обнаружено множество фото- и видеодоказательств совершенных зверств, снятых боевиками, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Развернута работа по документированию преступлений, совершенных террористами в Алеппо в отношении мирного населения. В ходе проверки брошенных боевиками укрытий найдено большое количество фото- и видеодоказательств совершенных зверств, снятых самими боевиками», — сказал он. Познихир также рассказал, что боевики организовали несколько тюрем в подвалах жилых домов и административных зданий.

«В ней содержались и подвергались пыткам жители, заподозренные в организации акций протеста, а также мужчины и подростки, отказавшиеся воевать на стороне бандформирований. Накануне наступления правительственных войск большая часть узников была казнена», — рассказал Познихир.

По его словам, боевикам для расправы было достаточно лишь подозрений в симпатиях к сирийскому правительству. В качестве одной из мер устрашения практиковался расстрел родителей на глазах у собственных детей, рассказал он.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России подчеркнул, что «все собранные доказательства будут систематизированы и переданы заинтересованным международным организациям для правовой оценки».