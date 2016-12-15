Во Франции чрезвычайное положение продлено до 15 июля 2017 года

Парламент Франции принял законопроект о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля следующего года. 14 декабря законопроект был одобрен Национальным собранием (нижней палатой парламента).

«За» проголосовали 306 парламентариев, «против» - 28 депутатов. Франция продлевает режим ЧП после терактов уже пятый раз подряд.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв на заседании в Сенате заявил, что террористическая угроза остается на высоком уровне, впереди новогодние и рождественские праздники. С начала года во Франции арестованы 430 человек по подозрению в организации терактов и пособничеству террористам, были предотвращены 17 террористических атак.