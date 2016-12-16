Обама пообещал России «ответные меры» за попытку повлиять на американские выборы

Действующий президент США Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в избирательные процессы США и пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры. И мы их примем – тогда и там, где сами решим. Некоторые из них могут быть понятные и публичные, другие – нет», - приводит его слова National Public Radio.

Также Обама сообщил, что непосредственно затрагивал в беседе с российским президентом России Владимиром Путиным вопрос о влиянии русских хакеров на прошедшие выборы президента США. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», - цитирует Обаму MSNBC.

Ранее источники телекомпании NBC и агентства Reuters из числа чиновников разведслужб заявили, что Путин непосредственно санкционировал хакерские атаки против Демпартии США и указывал, как поступить с похищенными документами. Позже переписка главы избирательного штаба кандидата от демократов Джона Подесты была опубликована на сайте WikiLeaks. В качестве вероятных целей Москвы назывались дискредитация американской демократии, подрыв доверия к США со стороны их партнеров, а также поддержка Трампа, на которого Кремль якобы возлагает надежды по отмене санкций.