Посол России объяснил министру иностранных дел Британии суть операции в Алеппо

В четверг 15 декабря состоялась встреча посла России в Лондоне Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщили в посольстве России в Великобритании и Ирландии. Ранее Джонсон сообщил, что вызвал послов России и Ирана для обсуждения ситуации в сирийском Алеппо.

Во время встречи министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо, сообщили в посольстве. Яковенко со своей стороны объяснил суть операции.

«Смысл эвакуации, на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ», – говорится в сообщении.