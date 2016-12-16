Более 80 документов подписано в рамках визита Путина в Японию

В рамках визита президента России Владимира Путина в Японию подписано беспрецедентное число документов различных уровней – более 80 межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений о сотрудничестве.

В частности, меморандумы о сотрудничестве с японскими коллегами подписали Минэнерго России, Минприроды, Минкомсвязи, Минздрав, Минсельхоз и Минпромторг, а также госкорпорация «Росатом», Федеральная служба России по интеллектуальной собственности и другие организации и ведомства.

Кроме того, был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании относительно проведения Года России в Японии и Года Японии в России. Свыше 60 соглашений подписаны между компаниями двух стран.