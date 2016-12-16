Обвиняемый в хищении данных клиентов JP Morgan отказался от убежища в России

Американец Джошуа Аарон, обвиняемый в хищении базы данных клиентов банка JP Morgan, отказался от убежища в России. Об этом сообщил его адвокат Бен Брэфмен. «Кто-то в России пытался оставить его там», – заявил Брэфмен газете Wall Street Journal. Он не пояснил, с какой целью его подзащитный посещал Москву.

Ранее сообщалось, что Россия депортировала Аарона в США, где он сейчас проходит следственную проверку.

Аарон обвиняется в США по 23 пунктам, связанным со взломом клиентских баз данных. Спустя несколько недель после того как ему были предъявлены обвинения, Аарон прилетел в Москву, где был задержан и оштрафован на 5000 руб. за нарушение визового режима.