Путин объяснил потерю Пальмиры

Наступление террористов на Пальмиру, которую в мае сирийские войска освободили при поддержке ВКС России, и новая потеря города стали результатом несогласованных действий между всеми сторонами, считает президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он заявил это на пресс-конференции в Токио. «Все, что происходит в Пальмире, - это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями, Россией», - сказал он. Президент напомнил, что не раз говорил, что нужно объединять усилия, чтобы борьба с террористами была эффективной.

Во время последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они с Путиным договорились предложить сирийским правительственным войскам и вооруженной оппозиции начать новый этап переговоров в Астане, рассказал также Путин. Если воюющие стороны на это согласятся, Путин и Эрдоган попросят президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поддержать этот процесс, передает ТАСС.

По словам Путина, Россия и Турция также договаривалась, что Анкара поможет вывести боевиков из Алеппо, чтобы дать возможность жителям ввернуться к мирной жизни. «Судя по тому, что я вижу, (в Сирии) происходит именно то, о чем мы договаривались, в том числе с президентом Турции еще во время его посещения Петербурга, - сказал он. - Мы договорились о том, что Турция окажет всяческое содействие в выводе тех боевиков, которые будут готовы сложить в Алеппо оружие, прежде всего для сохранения жизни мирных граждан».

«Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни; уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные», - констатировал он. «Следующий этап - это достижение договоренностей о полном прекращении огня на территории всей Сирии», - сказал Путин.